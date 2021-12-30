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佟麗婭被傳再婚報案3人被捕 工作室指仍她單身

2021/12/30 11:26
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（中央社記者邱國強北京30日電）中國女星佟麗婭日前被傳出與中共中宣部副部長、中央廣電總台長慎海雄成婚後，北京市海淀警方昨天宣布，3名嫌犯涉嫌因「捏造、散布」涉及佟麗婭的不實資訊，已被行政拘留。

在警方宣布後，佟麗婭工作室隨即透過微博發表聲明指稱，佟麗婭目前為「離異、單身狀態」，從未有過任何「有違私德的不道德行為」。

綜合中國媒體報導，北京市公安局海淀分局29日透過官方微博「平安北京海淀」表示，警方接到「相關報案」（指佟麗婭日前報案）後依法受案調查。經過調查，查獲魏姓（男，35歲）、周姓（女，43歲）、唐姓（男，36歲）等3名嫌犯。

海淀分局說，現已查明，上述3人出於「吹噓炫耀目的，捏造、散布」涉及相關報案人的不實資訊，造成「惡劣社會影響」。三人對自身違法事實「供認不諱」，公安機關已依法作出行政拘留處罰。

佟麗婭工作室昨晚也發表聲明指出，工作室針對此事第一時間委託律師根據平台規定，發函進行正當維權，對「影響惡劣的」訊息取證存證並報警，「整個處理流程合規合法」。

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聲明說，針對佟麗婭的「虛假訊息實屬憑空捏造，惡意誹謗」。佟麗婭目前為「離異、單身」狀態，從未有過任何「有違私德的不道德行為」。並強調「法律面前人人平等，誰以身試法，我們就一訴到底，絕不妥協」。

儘管警方通報行拘3人及佟麗婭工作室發表聲明，不少中國網友仍然存有疑惑。其中，許多人要求海淀警方說明謠言的內容究竟是什麼、3名嫌疑人究竟「吹噓、炫耀」了什麼。（編輯：繆宗翰）1101230

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