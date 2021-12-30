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習近平
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習近平2/277

港媒：毛澤東之後 習近平獲加冕「戰略家」頭銜

2021/12/30 12:38
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（中央社記者張謙香港30電）中共中央日前在一次會議上形容總書記習近平為馬克思主義「戰略家」。港媒分析，這在中共黨史上很少有，這個頭銜歷來只有已故領袖毛澤東獨享，連鄧小平也沒有。

星島日報今天在一篇短評中指出，中共中央政治局近日召開了民主生活會，主題是「黨史學習教育」，會議認為，中共第18次全國代表大會以來，「習近平總書記以馬克思主義政治家、戰略家的膽略…」

文章指出，中國國務委員兼外交部長王毅、中央政法委員會秘書長陳一新過去也曾讚頌習近平是「馬克思主義政治家、思想家、戰略家」，但在中共中央層面「加冕」這個頭銜，還是首次。

文章表示，在中共黨內，「戰略家」這頂帽子此前只有毛澤東獨享，鄧小也無份。

翻查資料，新華社於28日報導了這次會議的內容，當中提及，會議認為，「習近平總書記以馬克思主義政治家、戰略家的膽略，謀劃國內外大局，推進改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍工作，領導全黨全國各族人民抓住機遇、攻堅克難，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事」。（編輯：繆宗翰）1101230

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