更多編輯台推薦新聞：
2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天
生活

2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

香港房子愈蓋愈小 官方規定不能低於8坪

2021/12/31 11:47（12/31 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
香港政府提出新規，新建住房最小不能低於280平方英尺（約8坪）。圖為2019年九龍一帶住宅。（中新社）
香港政府提出新規，新建住房最小不能低於280平方英尺（約8坪）。圖為2019年九龍一帶住宅。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港31日電）香港房地產在供需極度不平衡之下，新建民營住宅面積愈來愈小，脫離市民的基本生活空間需求。為此，港府決定提出新規，新建住房最小不能低於280平方英尺（約8坪）。

香港地狹人稠，為了滿足住房需求以及小坪數房子更搶手，近幾年建商興建的住宅愈來愈小，成為真正的「蝸居」。

這些「蝸居」五臟俱全，有房間、客廳、浴廁和廚房，卻像小人國，睡床等家具都要特別訂作，沒有空間可言，港人戲稱為「納（奈）米樓」。

為回應市民對「納米樓」深感「窒息」的呼聲，發展局局長黃偉綸昨天公布，政府下一季賣地時，會在條款中加入最低單位面積的要求。

他說，政府將拍賣屯門一幅用地，期間將會在賣地條款中規定，競標建商在用地興建的房屋，最少280平方英尺或以上。

據公布，本地過去5年新建成的民營住房中，30%的面積小於280平方英尺。

市場估計，當前一個280平方英尺的新建高級住房售價約為港幣800萬元（新台幣2841萬元）。

在香港，所有土地基本上屬於官方所有，官方定期拍賣土地供房商競標，然後作興建民宅之用。因此，政府可以透過拍賣土地來調節房價。

但近幾年官方可拍賣土地愈來愈少，導致供需失衡。（編輯：周慧盈）1101231

延伸閱讀
中國試點房地產稅 專家：應是一城一策共同富裕襲港？傳中國官員要港商守規矩回饋社會
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族