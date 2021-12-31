香港房子愈蓋愈小 官方規定不能低於8坪

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（中央社記者張謙香港31日電）香港房地產在供需極度不平衡之下，新建民營住宅面積愈來愈小，脫離市民的基本生活空間需求。為此，港府決定提出新規，新建住房最小不能低於280平方英尺（約8坪）。

香港地狹人稠，為了滿足住房需求以及小坪數房子更搶手，近幾年建商興建的住宅愈來愈小，成為真正的「蝸居」。

這些「蝸居」五臟俱全，有房間、客廳、浴廁和廚房，卻像小人國，睡床等家具都要特別訂作，沒有空間可言，港人戲稱為「納（奈）米樓」。

為回應市民對「納米樓」深感「窒息」的呼聲，發展局局長黃偉綸昨天公布，政府下一季賣地時，會在條款中加入最低單位面積的要求。

他說，政府將拍賣屯門一幅用地，期間將會在賣地條款中規定，競標建商在用地興建的房屋，最少280平方英尺或以上。

據公布，本地過去5年新建成的民營住房中，30%的面積小於280平方英尺。

市場估計，當前一個280平方英尺的新建高級住房售價約為港幣800萬元（新台幣2841萬元）。

在香港，所有土地基本上屬於官方所有，官方定期拍賣土地供房商競標，然後作興建民宅之用。因此，政府可以透過拍賣土地來調節房價。

但近幾年官方可拍賣土地愈來愈少，導致供需失衡。（編輯：周慧盈）1101231