近2年未出國 俄媒指哈薩克期待習近平今年到訪

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（中央社台北1日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，中國國家主席習近平已近2年未出訪外國。俄羅斯衛星通訊社近日引述哈薩克政府消息指，哈薩克期待習近平今年赴哈薩克進行國事訪問。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）中文網2021年12月30日引述哈薩克總統新聞局消息指，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）當天接見了中國政府歐亞事務特別代表李輝，並表示「期待習近平主席明年（2022年）對哈薩克進行國事訪問。雙方將通過外交渠道磋商這一重大活動的相應日期」。

報導又指，雙方在會談期間討論進一步加強兩國戰略夥伴關係。

不過中國官媒新華社的報導並未明確提到出訪的相關內容。報導引述李輝表示，中國願以兩國建交30週年為契機，深化雙邊各領域務實合作和人文交流，推動兩國關係取得新的更大發展。

新華社報導又引述托卡葉夫稱，兩國永久全面戰略夥伴關係具全天候性質。雖受COVID-19疫情衝擊，兩國各領域合作穩步發展，雙邊貿易額逆勢上揚。

此前，習近平最後一次出訪是在2020年1月17日到緬甸進行國事訪問。COVID-19疫情於2019年底在中國湖北省武漢市爆發後，當局在2020年1月23日宣布武漢封城。之後疫情蔓延全球至今，習近平未再踏出國境，改以視訊方式會晤各國元首或參加峰會。

對於習近平久未出訪，有分析認為是考量國際疫情未解；也有分析認為中國政府的重心由外交轉向內政，且不再願意被迫與美國及其盟友合作。

中國和中亞國家多在1991年蘇聯解體後建交，中亞也是中國「一帶一路」計畫的重要組成部分。

今年是中國和中亞國家建立雙邊關係的30週年，中國國務委員兼外交部長王毅日前在官媒人民日報發文指， 面對複雜多變的地區安全形勢，雙方要聯手打擊「三股勢力」（恐怖主義、分裂主義、宗教極端主義），並聯手反對外部勢力在中亞策動「顏色革命」。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1110101