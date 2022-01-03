更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國專家：西安疫情有積極變化 防控措施將調整

2022/1/3 13:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中國陝西省西安市疫情持續，不過，中國疾控中心副研究員張燦有表示，西安疫情已經有積極的變化，防控措施可以優先考慮從周邊沒有確診病例的區縣先調整。

西安昨天新增92例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，是自去年12月26日以來首次降至百例以下。

據觀察者網報導，中國疾控中心副研究員張燦有日前就西安這輪疫情相關問題回應媒體說，前期的多輪核酸檢測，發現病例分佈在多個區縣，進行封閉式管理能夠降低社會的流動，減低傳播風險。

他說，至於現階段的防控重點，是要在患者比較集中的區域相應提高篩查次數，並要做好居家隔離，保證他們足不出戶。對於陽性感染者比較集中、風險比較高的區域， 建議轉為集中隔離觀察。

張燦有表示，經過多輪核酸篩查，「已經看到一些積極的變化」，會結合疫情的發展、核酸檢測結果、相關區域的自然環境以及防控措施的落實等情況，綜合評估並適時調整防控措施。

他說，在西安周邊的一些區縣，比如高陵區、藍田區，這兩個縣區從始至終沒有確診病例，可以優先考慮從這些區縣做一些調整。

陝西省委書記劉國中日前也說，西安市已進入總攻階段，盡快實現清零目標，並要保障群眾基本生活，「要打通生活物質保障『最後一百米』」，令物資流通。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110103

延伸閱讀
中國新增101例本土確診 90例在西安中國新增131例本土確診 陝西西安有122宗中國增175例本土確診 西安有174宗
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族