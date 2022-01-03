香港立法會就職 學者：23條立法前管控只嚴不鬆

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（中央社記者翟思嘉台北3日電）成員高度親中的新一屆香港立法會議員今天宣誓就職，學者指出，中共現已牢牢掌握香港的行政、立法、社團與媒體，且在立法會完成23條立法之前，不會鬆綁。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，港區國安法2020年7月實施後，中共收緊對香港的控制，並透過人大立法「完善」選舉制度，掌控香港立法與行政權。今年9月進行的選委會選舉結果，選出1488名選委，其中只有一人不屬於建制派。

而香港立法會12月10日落幕的選舉中，90名議員也只有早已經離開民主黨的狄志遠屬於非建制派，其餘89名都是與北京立場高度一致或北京認可的建制派人選。

張五岳說，掌握選委會，也代表中共已萬無一失地掌控2022年3月的香港特首選舉，香港下一任特首是誰將不會有任何變數，完全依北京的決定。

香港警方國安處查抄「反送中」活躍媒體立場新聞後，眾新聞也在昨晚宣布由於「香港傳媒生存環境惡化」，將停止營運一段時間後關閉。

張五岳指出，目前中共掌控香港行政、立法、社會團體與媒體，可能擴及司法、教育、社會等層面，短期內，中共仍將繼續其「一步到位」的底線思維，維持或加大對香港的各項控制與箝制。

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然而，未來對香港的管控是否放鬆，張五岳認為，要到這屆立法會完成「基本法」23條立法的任務後，才能進一步判斷香港未來情況，在此之前，北京不會放鬆。

香港新一屆立法會90名議員今天宣誓就任，本屆立法會的誕生被視為北京落實「愛國者治港」方針的具體反映，因為選舉前只有擁護基本法和效忠香港的人士才能成為候選人，香港正式進入「愛國者治港」時代。（編輯：周慧盈）1110103