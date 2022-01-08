重慶市公務機關餐廳爆炸 已知16人罹難

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中國重慶市武陵區鳳山街道辦事處餐廳7日中午12時10分疑因燃氣外洩引發爆炸，釀多人死傷。（中新社）

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（中央社台北8日電）中國重慶市武陵區鳳山街道辦事處餐廳昨天中午12時10分疑因燃氣外洩引發爆炸，導致房屋倒塌致26人失聯，截至昨晚11時許，確認其中16人死亡，其他10人送醫。

官媒新華社今天報導，國務院安全生產委員會決定，對該起事故查處實行掛牌督辦。掛牌督辦是指上級政府和行政主管部門督促在限期內完成重點案件的查處和整治。

「重慶日報」報導，倒塌房屋是二層磚混結構建築，是街道辦事處機關內部餐廳，占地面積約70平方公尺（約21.17坪），房屋建築面積約150平方公尺（約45.37坪）。事故發生時，鳳山街道辦部分職工正在餐廳內用餐；事故發生後，現場即成立應急處置指揮部。

報導指出，重慶市委書記陳敏爾和重慶市委副書記、重慶市人民政府代理市長胡衡華第一時間即趕到事故現場指揮搜救和救治工作，之後赴醫院探望傷者。

陳敏爾強調，搜救是重中之重，要調集最強搜救和救治力量，爭取最佳救援時間盡快地救出被困人員。必須盡快查明事故原因，盡快地恢復周邊群眾正常生活，做好傷亡人員家屬安撫工作，妥善處理善後工作。舉一反三地記取教訓，防止類似事故發生。

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中國國家應急管理部副部長宋元明、國家住房和城鄉建設部副部長張小宏分別帶領工作組，前往現場指導事故處置工作。共計派出消防救援隊、應急救援隊、民兵預備役等588人，吊車2台、消防車6台、救護車20台以及其他器具。

報導提到，重慶市委員會、重慶市人民政府今（8日）將召開全市安全生產電視電話會議，對全市重點行業領域的安全隱憂，將再部署展開稽查、整治行動，記取這次教訓，全面消除安全隱憂，嚴查、嚴處事故責任人。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110108