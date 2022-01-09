陳同佳案僵局 管浩鳴建議以域外法權在港審理

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（中央社台北9日電）承認在台殺害女友的香港男子陳同佳至今沒有赴台投案。香港立法會議員管浩鳴受訪時表示，可考慮以域外法權方式賦權香港法院審理陳同佳案。他指自己與陳同佳被列入黑名單，無法赴台。

一直協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，上月當選新一屆香港立法會選舉委員會界別議員。他接受港媒NOW新聞台訪問時表示，陳同佳當前身處偏遠地方，自願投案的意願從沒改變，但因為被列作黑名單，無法前往台灣。

管浩鳴表示，「可能很多觀眾都不明白，其實我和陳同佳都乘搭不了去台灣的飛機。如果可以乘搭那就容易了，但現在根本沒辦法乘飛機，因為我們被列入了黑名單」。他指出，曾經向航空公司查詢，獲回應是「你們不要來了」。

管浩鳴表示，希望尋求其他方法處理陳同佳案，包括考慮以域外法權方式，讓香港法院有權審理陳同佳案。

他指，「當年以逃犯條例遣返罪犯是最理想的做法，但究竟會不會有『次等理想』，例如有人提出過用域外法權，但域外法權有一個追溯力的問題」。

他指，作為負責任的政府，需研究如何填補法例上的漏洞。若能夠通過立法，賦權香港法院審理陳同佳案，也是正常做法。

陳同佳2018年來台旅遊時，殺害同行女友潘曉穎後隨即返港，後來因盜取潘曉穎帳戶存款而入獄服刑，於2019年10月23日出獄。

陳同佳案件觸法香港特區政府提出修訂逃犯條例，引發香港「反送中」運動。當時已有香港法律界人士提出，修訂相關法例的域外法權來處理陳同佳案。但律政司司長鄭若驊曾經表示，有關建議不可行，會改變香港普通法法制，沒有追溯力，執行上也有問題。

去年11月上旬，大陸委員會副主任委員邱垂正曾表示，為確保陳同佳案後續偵查審判的順利進行、且基於證據的完整性及合法性不容被挑戰，台港雙方就陳同佳案應該進行司法互助合作，陸委會也一再重申上述立場。

邱垂正說，陳同佳案如經香港高等法院裁定港府有司法管轄權，且向台灣提出請求，台灣政府會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，積極提供相關證據，絕不會設置任何障礙，以協助港府後續追訴，共同實現司法正義，還給被害人與家屬公道。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110109