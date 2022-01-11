中國新增110例COVID-19本土確診 河南87例

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（中央社台北11日電）中國國家衛健委上午通報，中國大陸10日新增192例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中110例為本土病例，分別為河南87例、陝西13例、天津10例；另有11例本土無症狀感染者。

根據中國國家衛生健康委員會11日官網通報，河南本土確診分別為許昌市74例、鄭州市11例、安陽市2例；陝西13例，均在西安市；天津10例，均在津南區。

綜合陸媒先前報導，河南省已成為中國大陸首個同時出現Omicron及Delta變異株本土病例的省分；而天津這一輪疫情感染的是Omicron。

通報顯示，10日凌晨0時至午夜12時，中國大陸新增境外移入確診82例，分別為上海27例、廣東18例、福建10例、天津8例、浙江7例、廣西5例、四川2例、雲南2例、北京1例、江蘇1例、河南1例。

另外，中國大陸10日新增無症狀感染者50例，其中境外移入39例，本土11例均在天津津南區。

據通報，中國大陸10日無新增死亡病例、無新增疑似病例。當天新增治癒出院病例138例，解除醫學觀察的密切接觸者1370人，重症病例較9日減少6例。

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截至1月10日午夜12時，中國大陸現有確診病例3458例（其中重症病例21例），累計治癒出院病例9萬5874例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬3968例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者145萬8340人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬5090人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2792例，其中1萬2296例已出院，死亡213例；澳門特區累計確診79例，其中77例已出院。（編輯：繆宗翰）1110111