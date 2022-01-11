2022開年才10天 中國重大基建開工規模破13兆元

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（中央社台北11日電）中國經濟發展面臨「三重壓力」下，再度祭出大量基建刺激成長。2022開年才10天，中國已有逾5000個重大基礎建設專案開工，總投資規模逾人民幣3兆元（約新台幣13兆元）。

中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力。第一財經報導，中央經濟工作會議提出「適度超前開展基礎設施投資」，意味2022年基建投資力度將加大。當時，中國財政部就向各地提前下達2022年新增專項債務限額1.46兆元。

今年剛開始，已有多個省區和計畫單列市披露第一季地方債發行計畫，規模約8000億元，其中新增專項債逾5500億元。預計今年地方債發行高峰將在第一季出現，加上去年部分已發行專項債資金會結轉到今年使用，將為基建投資提供充足資金。

據報導，其他融資手段也在同步發力，包括推廣基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）、推進綠色政府和社會資本合作（PPP）項目等。去年底，證監會就宣布推進擴大基礎設施領域公募REITs試點。

證券時報報導，據不完全統計，截至1月10日，中國至少有11個省、直轄市組織召開2022年重大專案開工活動，涉及重大專案逾5000個，總投資規模超過3兆元。

比較去（2021）年截至1月19日已開工重大專案計畫投資規模逾1.2兆元，遠低於今年以來已超過3兆元的計畫投資規模。從投資項目看，除了基礎設施、民生與社會事業領域等傳統基建專案外，5G網路、工業互聯網、物聯網、人工智慧、大資料中心等新型基礎設施成為重點投資領域。

報導引述蘇甯金融研究院宏觀部副主任陶金表示，今年在穩增長政策引導下，亟需透過重大項目儘早開工以力促基建投資企穩回升。

中國民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文說，「五年規劃」第二年通常是重大項目落地的時段；2022年基建投資將發揮托底作用。國家發改委日前也表示，2022年要積極擴大有效投資，扎實推進「十四五」規劃102項重大工程項目建設。

王靜文表示，發揮穩增長的托底作用仍離不開傳統基建投資，這也是傳統基建領域上市公司股價近期表現較好的原因。考慮到穩增長壓力將在上半年更大，基建投資的托底作用需要在上半年釋放。

信達證券首席宏觀分析師解運亮表示，預計2022年2、3月份基建投資增速顯著回升，峰值可達15%，下半年增速企穩回升，全年可達7%至8%。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110111