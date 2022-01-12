2021中國CPI年增0.9% 12月物價回落

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（中央社台北12日電）中國去年12月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）年比漲幅雙雙回落，其中上月CPI上漲1.5%，2021年全年上揚0.9%；PPI上月年增10.3%，2021年全年上漲8.1%。

澎湃新聞等陸媒今天引述中國國家統計局數據，作了上述報導。

中國上月CPI上漲1.5%，漲幅比前一個月回落0.8個百分點，其中食品價格年比由1上月上漲1.6%轉為下降1.2%，影響CPI下降約0.22個百分點。

食品中，豬肉價格下降36.7%，降幅比前一個月擴大4.0個百分點；鮮菜價格上漲10.6%，漲幅比上月大幅回落20個百分點。

非食品價格上漲2.1%，漲幅比上月回落0.4個百分點，影響CPI上漲約1.69個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.9%，漲幅回落1.0個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲23.0%和25.4%，漲幅均比上月回落較多。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，受「保供穩價」政策效果持續顯現，加上原油等部分國際大宗商品價格走低影響，中國大陸上個月工業品價格也有所回落。

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去年12月PPI年增10.3%，漲幅比前一個月回落2.6個百分點；其中生產資材價格上漲13.4%，漲幅回落3.6個百分點；生活資材價格上漲1.0%，漲幅與前一個月相同。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，與上月相同。

中新網引述分析表示，中國今年、至少上半年的消費回升力度可能仍然較弱，在終端需求不強的背景下，PPI向CPI的傳導也不宜高估，預計今年CPI將保持2%至3%的溫和回升。（編輯：周慧盈/李雅雯/沈朋達）1110112