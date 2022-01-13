港媒：劉建超成中國外長熱門人選

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（中央社記者張謙香港13日電）據港媒分析，中共中央外事工作委員會辦公室副主任劉建超已晉升正部級的常務副主任，且將是下任中國外交部部長的熱門人選。

香港星島日報今天刊登文章指出，一年一度的中國大陸省部級主要領導幹部專題研討班11日在中共中央黨校開班，中央政治局7名常委均有出席。

在疫情之下，兩名政治局委員缺席開班式，包括天津市委書記李鴻忠和轉赴重災區河南的副總理孫春蘭。

此外，國務委員兼外交部長王毅也不見蹤影，他早前外訪返回大陸後直奔江蘇無錫，前天與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長舉行會談。

文章指出，根據北京中央電視台的新聞聯播畫面，劉建超和中央台辦主任劉結一、中央財辦常務副主任韓文秀並排而坐。

這意味著劉建超已經由中共中央外事工作委員會辦公室副主任，晉升為正部級的常務副主任，因為只有這樣他才有資格參加研討班。

文章指出，58歲的劉建超畢業於北京外國語大學，擔任外交部發言人長達8年，其後曾出任駐菲律賓、印尼大使。2015年8月時任外交部部長助理的劉建超調到紀檢系統。

2017年劉建超空降浙江擔任省委常委、紀委書記，翌年返回北京出任中央外辦副主任。

文章表示，中共中央外事工作委員會辦公室由政治局委員楊潔篪兼任主任，劉建超此次晉升，與中共中央對外聯絡部部長宋濤丶外交部黨委書記齊玉並駕齊驅，成為外事系統正部級高官。

據指出，外界過去認為宋濤或外交部常務副部長樂玉成是下任外長大熱人選，但樂玉成如今仍只是副部，已被履歷豐富的劉建超「後來居上」。

文章認為，可以預料中共20大（中共第20次全國代表大會）之後，劉建超必將在外事系統扮演重要角色，甚至是外長的熱門人選。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110113