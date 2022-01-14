港媒：中東各國成中國打破美國圍堵契機

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（中央社記者張謙香港14日電）中東多國外長近日未理會COVID-19疫情，先後訪問中國，有香港媒體分析，這可能是中國打破美國圍堵的契機。

星島日報今天發表社論指出，中國外交近日出現罕見一幕，沙烏地阿拉伯、科威特、阿曼和巴林4個阿拉伯國家外長正在中國訪問之際，土耳其和伊朗外長也分別於前天（12日）和今天造訪中國。

社論表示，在沒有任何峰會的情況下，中東6國高官在短短幾天先後訪問中國，而彼此間並非鐵板一塊，部分更有宿怨，彰顯其迫切期望與中國建立更密切關係。

社論認為，中東多國的外交「向東看」，原因之一是警覺過分倚賴單一盟友美國的風險，有必要擴大盟友圈；其二是中國成為最佳戰略夥伴，因為彼此經濟有互補作用；其三是美國在中東進行戰略收縮，遺留很多棘手問題，一些國家想爭取中國支持，調解分歧。

社論表示，對中國來說，在以美國為首的西方加緊遏制中國之際，中東「向東看」是好事，至少爭取到這些國家的支持，甚至出席下月舉行的北京冬奧，以因應美國發動的外交杯葛。

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長遠來說，中方更應加快和海灣各國的自貿協議談判進程，建立一個規模僅次於「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的貿易協議，促進中東與中國經濟相互依存度，增加美國逼中東盟友選邊站的難度，從而突破美國的外交圍堵。

社論預期，中東多國紛紛「向東看」，對中國是機遇，可以擴大朋友圈，增加在中東的影響力；若能不偏不倚地充當調停人，更可在國際事務上增加話語權。（李雅雯/周慧盈）1110114