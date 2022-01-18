禁陸冷凍釋迦進口 陸委會：非為反制中國大陸

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（中央社記者翟思嘉台北18日電）經濟部17日公告即日起禁止進口中國大陸的冷凍釋迦，大陸委員會今天否認是針對中國大陸的反制措施。

台東鳳梨釋迦受到中國大陸禁止進口影響，產量嚴重過剩，業者苦不堪言。大陸委員會發言人邱垂正表示，為緩解業者壓力，政府積極輔導外銷，因應冷凍釋迦新增專屬貨品分類號列，才有禁止進口公告，但這不是針對中國大陸的反制措施。

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中國大陸鮮釋迦原本就是禁止進口的農產品，但能以「冷凍果實」稅號進口台灣。經濟部17日的公告，就是針對「未加糖或未加甜味料之冷凍釋迦（不包括果泥及果糊）」。

農委會今天表示，依照現行規定，中國大陸冷凍釋迦在屬於「CCC0811.90.39.00-5其他未加糖或未加甜味料之冷凍果實及堅果」的號列項下，並未禁止自中國大陸進口。經洽詢相關產業團體意見，認為生鮮與冷凍釋迦進口管理應該一致，故建議冷凍釋迦增列大陸物品不准輸入的規定。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110118