避免產業受影響 經濟部公告停止輸入中國冷凍釋迦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

經濟部國際貿易局公告，18日起停止輸入中國大陸製的冷凍釋迦。圖為冷凍釋迦示意圖。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北18日電）經濟部國際貿易局今天公告，依據「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」第8條第2項，即日起停止輸入中國大陸製的冷凍釋迦。

台東鳳梨釋迦受到中國大陸禁止進口影響，產量嚴重過剩，業者苦不堪言。大陸委員會發言人邱垂正表示，為緩解業者壓力，政府積極輔導外銷，因應冷凍釋迦新增專屬貨品分類號列，才有禁止進口公告，但這不是針對中國大陸的反制措施。

經濟部公告事項指出，開放中國大陸冷凍釋迦不符合「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法第8條第1項第2款所列「對產業無重大不良影響之條件」，所以停止輸入。

貿易局表示，原本冷凍釋迦品項歸於「其他未加糖或未加甜味料之冷凍果實及堅果」貨品號列，停止輸入後，將其從冷凍果實及堅果的貨號刪除，另外新增冷凍釋迦品項貨號。

根據貿易局進出口統計顯示，去年台灣從中國大陸進口「其他未加糖或未加甜味料之冷凍果實及堅果」金額為105萬8651美元，較前年減少20%。（編輯：林淑媛）1110118