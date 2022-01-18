中國檢出2漁場石斑含禁藥 漁業署：抽驗合格准出口

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中國檢出2場石斑魚含禁藥，漁業署18日說，被中國暫停輸入的這2場檢驗合格，若申請恢復出口會准許。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）中國檢出2場石斑魚含禁藥事件，漁業署副署長林國平今天說，被中國暫停輸入的這2場檢驗合格，若申請恢復出口會准許，但能否輸入，要看中國的決定；另驗可能涉案15場也合格。

行政院農業委員會漁業署發布新聞資訊，就中國檢出2場石斑魚含禁藥事件的最新調查進展做上述表示。

林國平接受中央社記者電話訪問時說，有關去年12月30日，中國大陸海關總署通報台灣輸銷中國的2批石斑魚檢出（還原性）孔雀綠、（還原性）結晶紫，之前漁業署已發布新聞說明，來源的2家漁場經抽樣檢驗無虞；為徹底調查，漁業署再度與屏東縣政府就流向追查，對可能涉案的15家養殖場採樣抽驗，也是合格。

他說，調查結果會經由農委會防檢局回覆中國了解，有關被中國暫緩輸入活石斑魚的2家業者，若向地方政府申請恢復出口，會予以同意，不過中國方面是否讓業者輸入，則要看中國之後的回應。

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防檢局副局長徐榮彬接受中央社記者電話訪問時說，14日已回信中國，告知中國檢出石斑魚含禁藥的2家業者，產地採樣檢測結果為陰性，稍早11日也提供輸銷中國活石斑魚業者名冊，計461家（不含暫停輸出的2家），目前還沒收到中國相關回覆。

林國平重申，石斑魚是台灣極為重要的養殖產業，迄今除了查無違規用藥情事，後續也會再檢視整個產銷環節，並釐清養殖源頭、集貨、活魚運搬船管理及勾稽、到對岸暫置場等環節的作業狀況，同時預定26日邀請專家學者、業界代表開會，研議精進措施，防檢疫單位也會強化用藥宣導。（編輯：管中維）1110118