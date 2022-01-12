中國稱台灣石斑檢出禁藥 漁業署屏東縣送驗皆合格

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）漁業署今天表示，關於中國海關總署近期通報台灣2批石斑魚檢出還原性孔雀綠、結晶紫，經漁業署與屏東縣政府到可能涉案養殖場採樣送驗，結果未檢出、皆合格，後續還將檢視供應鏈環節。

新華社6日報導，中國海關總署去年12月30日通報，聲稱廈門海關從台灣輸往中國的活石斑魚中檢出2種禁用藥「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」，除立即暫停進口台灣2家養殖場活魚，並對其他台灣活魚加強檢疫。通報提到，即日起暫停受理來自台灣王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的活魚報關。

農委會漁業署今天發布上述檢測結果訊息，做出最新說明。漁業署副署長林國平接受中央社記者電話訪問時說，目前最新進展就是漁業署與屏東縣政府共同到可能涉案的養殖場採樣送驗，結果出爐，呈現未檢出及合格，未查出有違法使用藥物情事。

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他並說，另基於科學檢驗追蹤結果，業者稱同航次有其他養殖場魚貨來源部分，已持續追查活魚船業者提供同航次其他養殖場名單，將依法與地方政府就可能涉案養殖場做移動管制，進一步追蹤調查，以釐清案情，並將調查結果儘速對外說明。

農委會防檢局副局長徐榮彬接受中央社記者電話訪問時說，近日會先回覆中國上述檢測結果，但因還有其他調查正在進行中，加上中國已先暫停這2家業者輸入，所以目前維持停權狀態。（編輯：張芷瑄）1110112