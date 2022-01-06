中國稱台灣2漁場活石斑檢出禁藥 農委會先取消出口資格

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針對中國海關總署說台灣2養殖場石斑魚檢出禁藥，要加強檢疫。農委會表示，已先將這2家業者取消輸銷中國的資格，並由屏東縣府6日採樣送驗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）針對中國海關總署說台灣2養殖場石斑魚檢出禁藥，要加強檢疫。農委會今天表示，已先將這2家業者取消輸銷中國的資格，並由屏東縣府今天採樣送驗，等結果出來，會有進一步的因應。

新華社今天報導，中國海關總署去年12月30日通報，聲稱廈門海關從台灣輸往中國的活石斑魚中檢出2種禁用藥「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」，除當即暫停進口台灣2家養殖場活魚，並對其他台灣活魚加強檢疫。通報提到，2021年12月30日起暫停受理來自台灣王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的活魚報關。

農委會副主委黃金城接受記者電話訪問時說，目前對這2家業者先暫停他們原本可以輸銷活石斑魚到中國大陸的資格，而台灣對中國大陸的活石斑魚貿易仍正常進行，會加強輔導業者的養殖管理。

記者另外採訪農委會漁業署副署長林國平，他說，接獲農委會防檢局通報後，已在處理中，目前要等採樣送驗結果出來；至於平常，漁業署對於水產品上市前，都有執行產品檢測計畫，採抽驗方式執行。

他還說，活魚運搬船運輸活魚是以純海水打氣維生，夏季水溫較高，因此運輸過程會加冰降水溫穩定活魚；單程24小時抵達中國大陸，48小時抵達香港。

農委會防檢局副局長徐榮彬受訪時說，目前除已先將這2家業者從輸銷中國的名單中取消，另今天屏東縣政府已到這2家業者的養殖池採樣，要等待檢驗結果出爐，才會有進一步的了解。

漁業署補充，2021年1到11月出口中國大陸活石斑魚6021公噸，若是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，則約1.2萬公噸，相差一倍。

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漁業署並說，目前運輸至中國大陸的活魚運搬船共6艘，只要取得防檢局出具「輸出動物產品檢疫證明書」及國貿局「原產地證明書」的石斑魚業者，均可供貨給運搬船。

徐榮彬說明，「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」都是色素劑，對黴菌有抑制效果，早期可使用前者，但是後來很多研究顯示會殘留，對人體有致癌風險，所以禁用；至於後者，因為一般人不會用在水產上，所以沒有特別管理。（編輯：陳政偉）1110106