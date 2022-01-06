中國稱台灣活石斑檢出禁藥 暫停2漁場活魚進口

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中國海關聲稱從台灣輸入的活石斑中檢出「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」2種禁用藥後，暫停進口台灣2家養殖場活魚，並對其他台灣活魚加強檢疫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者邱國強北京6日電）新華社今天報導，中國大陸海關總署去年12月30日通報，聲稱廈門海關從台灣輸往大陸的活石斑中檢出2種禁用藥，除當即暫停進口台灣2家養殖場活魚，並對其他台灣活魚加強檢疫。

根據這項報導及中國大陸海關總署官網，這項題為「關於加強台灣地區輸大陸活魚檢驗檢疫的警示通報」的文件，是在2021年12月30日公告，由動植司、綜合司、監管司聯名通報。

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通報內容聲稱，廈門海關近日從台灣輸中國大陸活石斑魚中，檢出禁用藥「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」，為保障大陸消費者安全，根據中國大陸「食品安全法」及其實施條例、「進境水生動物檢驗檢疫監督管理辦法」和「出入境檢驗檢疫風險預警及快速反應管理規定」等相關規定，發布這項通報。

通報提到，即日（2021年12月30日）起暫停受理來自台灣王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的活魚報關；對台灣其他養殖企業輸中國大陸活魚「按照布控指令加強檢驗檢疫」；並及時將上述情況通報關區內貿易企業；這項通報「在解除前一直有效」。（編輯：繆宗翰）1110106