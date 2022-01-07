中國暫停台2漁場活魚進口 陳吉仲：石斑外銷正常

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屏東縣枋寮鄉王志義與戴兆鐘養殖場，因銷往中國大陸的石斑被驗出禁藥，遭到暫停進口，業者出面喊冤。中央社記者李卉婷攝 111年1月6日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）中國海關稱台灣輸入活石斑中檢出2種禁用藥，暫停進口台灣2家養殖場活魚。農委會主委陳吉仲今天說，石斑魚外銷目前正常，確認中方說法與業者狀況後，漁業署將詳細說明。

新華社昨天報導，中國大陸海關總署去年12月30日通報聲稱廈門海關從台灣輸往中國大陸的活石斑中檢出2種禁用藥，除當即暫停進口台灣2家養殖場活魚，並對其他台灣活魚加強檢疫。

對此，相關養殖場業者昨天喊冤，業者王志義說「絕對不用禁藥」，業者戴兆鐘則表示「資料被盜用」。

農委會農田水利署今天在南投縣草屯鎮平林里舉辦擴大灌溉服務開工典禮，陳吉仲出席並於會後接受媒體提問時指出，他日前得知後立即交代漁業署，確認有無中國海關所提情況，農漁畜產品不論出口中國或任何國家，都要符合當地相關要求。

陳吉仲表示，石斑魚外銷目前仍正常，並確保輸出符合規定，農委會也請漁業署針對業者進行輔導與要求，也希望中國大陸海關總署能提供更詳細的檢驗科學根據，農委會將可依據這樣內容，具體要求所有農漁民，將生產相關程序做到符合規定。

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中央社記者追問，對於業者澄清說法，是否有官方查證。陳吉仲回答，將對照並確認中國海關所稱違反用藥殘留規定等說法與業者實際狀況，他會請漁業署將詳細資料在下午以新聞稿向各界說明。

陳吉仲指出，中國去年宣布暫停進口台灣鳳梨、蓮霧、釋迦，這些做法都未依照國際規則，台灣除持續向對方反映，也持續打開其他國際市場，例如鳳梨去年外銷日本逾1萬8000公噸、預估今年外銷可超過3萬公噸，透過持續外銷高端市場，維持產地價格平穩。（編輯：戴光育）1110107