停止進口中國冷凍釋迦 農委會：與貿易反制無關

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）經濟部公告，即日起停止輸入中國大陸製的冷凍釋迦。農委會今天表示，為貿易統計而建議冷凍釋迦應設專屬號列，且基於之前兩岸貿易談判原則，產業界主張不准輸入，與貿易反制無關。

經濟部國際貿易局今天公告，依據「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」第8條第2項，即日起停止輸入中國大陸製的冷凍釋迦。

農委會國際處今天發布新聞說明，澄清有關經濟部公告新增冷凍釋迦專屬貨品分類號列及禁止從中國大陸進口，與貿易反制行為無關。

國際處處長林家榮接受中央社記者電話訪問時說，現行規定為中國大陸「新鮮」釋迦禁止輸入，「冷凍」釋迦則原本歸屬「CCC0811.90.39.00-5其他未加糖或未加甜味料之冷凍果實及堅果」的號列項下，並未禁止從中國大陸進口。

他說明，但是因應現況正在拓銷釋迦外銷的做法中，包含出口冷凍釋迦到日本等地，為了能進行出口貿易統計，所以農委會建議經濟部國際貿易局，將冷凍釋迦從上述號列中提出，單獨設立專屬號列。

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林家榮並說，冷凍釋迦設立進出口的專屬號列後，就要考慮是否開放進出口，經詢問產業團體意見，業界認為應該跟新鮮釋迦的規定一致，所以也禁止從中國大陸進口，但這與反制貿易行為無關，而是過去兩岸貿易談判就規定中國大陸830項農產品禁止輸入台灣，這是為了避免對台灣相關產業造成衝擊。

另外，國際處補充，近年來台灣並未從中國大陸或其他國家進口生鮮及冷凍釋迦。（編輯：陳政偉）1110118