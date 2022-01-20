上海市新增14例境外移入 1例來自台灣

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（中央社台北20日電）上海市衛生健康委員會今天表示，上海市昨天新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入病例，其中1例為台灣居民。

上海市衛生健康委員會通過口岸聯防聯控機制報告，指出昨天有14例新增境外移入COVID-19確診病例，其中1例來自台灣。

該名確診案例為台灣居民，在台灣探親，後從台灣出發，在1月17日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留院觀察。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

這是近一週以來第2起上海市通報COVID-19境外移入案例為台灣居民，最近一起為1月14日通報案例，該起確診案例在1月10日抵達上海浦東國際機場。

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根據上海市衛生健康委員會資料，2021年10月15日和10月31日也有來自台灣的境外移入確診病例，確診病例身分皆為台灣居民。

澎拜新聞報導，上海市長龔正今天強調，上海市要做好常態性防控，加強入境口岸、隔離場所、醫療機構等高風險源管理，嚴格落實高風險人員、冷鏈物流等閉環管理措施，全力做好重大活動防疫工作，循序推進疫苗加強接種。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110120