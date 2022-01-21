威海警方：「流調中最辛苦的中國人」失蹤兒已死

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（中央社台北21日電）陸媒日前報導岳姓男子赴京打工尋子因而感染COVID-19，引發輿論同情關注。山東省威海市公安局今日通報，去年榮成市公安發現一具遺體經DNA比對證實是岳男的兒子，但岳姓夫婦不接受。

中國新聞週刊日前報導，在北京朝陽區居住的COVID-19無症狀感染者岳姓男子，本來在山東威海捕魚船做船員。2020年其兒子走失，因兒子曾在北京做幫廚，他便來到北京尋子，輾轉在20多個不同地點打零工，多日在淩晨工作，因此被稱為「流調（疫調）中最辛苦的中國人」。

這篇報導引發廣大網友同情關注，並批評警方推諉卸責。對此，威海市公安局20日表示，正開展核實處置，結果將透過官方發布。山東省公安廳也稱，高度關注此事，正督促威海市局加快核查。

威海市公安局今日在微信公眾號通報，2020年8月12日，榮成市公安機構接到岳男的妻子報案，指在當地打工的19歲兒子岳某全在當日失縱。公安局透過調取監控、軌跡追蹤、走訪調查及發布尋人啟事等方式調查，未發現失蹤者下落。

2020年8月26日，榮成市公安局在當地水塘發現一具高度腐爛的男性遺體，因現場沒有犯罪事實存在，不符合立案要求。

通報並稱，榮成市公安局採集岳姓男子夫婦血液與遺體進行DNA比對，並經威海市公安局覆核，證實遺體是岳某全。但岳姓夫婦不接受鑑定結果，遺體仍存放在當地殯儀館未火化。

通報還稱，2021年來，岳姓男子多次到上級部門提出尋人訴求，公安機構多次進行安撫，但他們不接受。

不過，根據中國新聞周刊日前的報導，岳姓男子表示曾到派出所報警，希望警方定位他兒子手機、調監控找人，警方以兒子是成年人為由不願定位；再過兩三天，其子的手機就沒電關機了。至於調閱監控，警方說只管車，不管人，也不給調。事情過了3個月才立案。

岳姓男子曾到威海市公安局反映此事，威海市公安局把這個案子又推回榮成市公安局；他又到山東省公安廳也沒結果，其後去北京尋子。

岳姓男子並稱，2021年10月，當局要他去榮成市立第二醫院認屍，派出所曾說不是他的兒子；但他一上訪，為了結案就說是他的兒子。

港媒香港01今日報導，關鍵詞「流調中最辛苦的中國人」在微博已被刪除。有網友感嘆，一覺醒來「流調中最辛苦的中國人」話題消失不見了，也不知道是根據什麼法律法規來處理。

另有網友說，以後流調發布很可能會有變化，細節部分可能都要省掉，免得被人做文章。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110121