中國網信辦春節專案整治網路 聚焦網路暴力

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（中央社台北25日電）中國網信辦今天宣布，展開為期1個月的春節網路整治專案，集中整治網路暴力、散播謠言等問題，嚴防「飯圈」亂象反彈，及失德藝人利用直播、晚會等轉移陣地復出，營造春節喜慶祥和氣氛。

中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）25日公布，為營造春節喜慶祥和的網路輿論氣氛，網信辦今天起展開為期1個月的「清朗．2022年春節網絡環境整治」專項行動，直至2月下旬，整治行動聚焦春節期間網民使用頻率較高的平台。

網信辦列出5項整治任務：

一、集中整治網路暴力，散播謠言等問題，特別是藉疫情或社會熱點事件挑起網民對立、進行人肉搜索及辱罵攻擊等網路暴力。嚴查春節期間以「搶紅包」「免費送」為名目的網路詐騙行為；嚴查低俗彈跳視窗廣告、色情賭博平台。

二、嚴防「飯圈」（粉絲圈）亂象。嚴防違法失德藝人利用晚會、直播等方式轉移陣地復出。管理娛樂明星網路信息，防止過度占用公共平台資源，集中查處粉絲群體互相謾罵、誘導應援打榜等訊息。

三、集中清理宣揚拜金炫富及封建迷信的行為。

四、嚴控春節期間藉「網紅兒童」牟利，禁止未成年人出鏡直播，不可誘導未成年人網路打賞。大力整治涉及未成年人的「軟色情」及「自殺約死」等問題。

五、加強重點頁面版面生態問題治理，營造良好春節氛圍，積極呈現正能量信息。

網信辦要求各地網信部門加強春節期間值班，督促重點網路平台成立工作專班，預先找出風險點。（編輯：陳沛冰/李雅雯/楊昇儒）1110125