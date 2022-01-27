周江勇被雙開 遭指支持資本無序擴張

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（中央社台北27日電）中共中紀委發布，前杭州市委書記周江勇因嚴重違法違紀被「雙開」（開除黨籍和公職），官方指他「與資本勾連，支持資本無序擴張」。中國近年加強行業監管，防止資本無序擴張是理由之一。

中央紀委國家監委網站26日發布，周江勇日前因嚴重違紀違法被立案審查調查。經查，周江勇對黨中央決策部署陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，工作有形式主義問題，違規收受禮品禮金等。

這份公告還指出，周江勇應私營企業主請托違規選拔任用幹部，違規干預插手市場經濟、執法司法活動；利用職務便利為他人在工程承攬、土地轉讓、稅收返還等方面謀利，夥同親屬非法收受巨額財物，「搞家族式腐敗」。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予周江勇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共19大代表、浙江省第14次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中國近兩年加強在網路平台企業、補教業、金融業、房地產公司、娛樂圈等領域的監管，背後都有「防止資本無序擴張」的因素。浙江作為阿里巴巴在內多家電商與直播業者的註冊地，也成為相關整治的重點區域。

2020年12月中共總書記習近平在政治局會議上，針對2021年經濟工作表示要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」；2021年12月召開的中共中央經濟工作會議，則是強調要為資本「設置紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。

去年8月21日，官方通報周江勇被審查調查，周江勇與馬雲及其所創立的阿里巴巴集團關係便受到極大矚目。幾天後，官媒中國經濟週刊對周江勇及其家族建立的商業版圖，發表長篇報導，指其弟弟周健勇的事業合資對象，包括阿里巴巴集團旗下的螞蟻集團。

昨天中國經濟週刊再發文，質疑「周江勇到底支持了哪家資本無序擴張？企業主所代表的資本又是如何介入幹部選拔任用的」。

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日前官方推出的反腐紀錄片「零容忍」，披露與周家勾連的兩位企業主及一家合作方，其中包括周江勇同鄉周文勇以及建築公司老闆史時紅。合作專案則提到周健勇與人合資創辦的「優城聯合資訊技術發展有限公司」，這家公司拿到了寧波地鐵移動支付系統的統籌權。

中國經濟周刊昨天重申去年的報導內容，指阿里巴巴關聯企業螞蟻科技集團，其全資控股的上海雲鑫創業投資有限公司是優城聯合的股東之一，出資166.67萬元，占股14.28%。（編輯：張淑伶）1110127