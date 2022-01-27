香港特首選舉提名2月20日開始 為期14天

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（中央社記者張謙香港27日電）香港行政長官（特首）選舉將於3月27日舉行，選舉管理委員會今天公布，特首選舉提名期由2月20日至3月5日，為期14天。

選舉管理委員會主席馮驊公布，候選人需要取得不少於188名選舉委員會（選委會）委員提名，並在選委會的5個界別中，每個界別取得不少於15名委員的提名。

候選人資格審查委員會也會審查確認候選人資格，期間可要求選舉主任提供意見，以及根據維護國家安全委員會的審查意見作出決定。

據公布，本屆特首選舉將會在會議展覽中心設立主投票站，首輪投票時間由早上9時至11時，取得超過750張有效選票的候選人即屬當選，否則將在下午進行第二輪投票。

基本法附件規定，特首由選委會選出，而在新的選舉制度下，選委會成員已由此前的1200人增加到1500人。

選委會由5個大界別組成，各有300名代表，分別是工商、金融界；專業界；基層、勞工和宗教等界別；立法會議員、地區組織代表等界別；港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界。

香港政府去年10月向立法會交代選舉安排時，曾經表示提名期定在2月15日開始至3月2日，為期16天。最新公布的提名期開始日期較原本安排遲5天，提名期也縮短了2天。

到目前為止，現任特首林鄭月娥仍未公布是否參選連任；建制派商人冼國林早前公開表態參選。（編輯：陳沛冰）1110127