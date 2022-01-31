共軍駐港部隊首次在中區碼頭舉行升旗禮

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中共解放軍駐香港部隊昨天在香港中區軍用碼頭舉行升旗禮，這次儀式相當公開，應屬首次。2020年9月29日，港府完成碼頭建造並交給解放軍駐港部隊使用，成為部隊接收的最後一幅軍事用地。（中新社提供）中央社 111年1月31日

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（中央社記者張謙香港31日電）中國大陸解放軍駐香港部隊昨天在中區軍用碼頭舉行升旗禮，這次儀式相當公開，應屬首次，但由於在清晨舉行，一般市民沒看到。

綜合大陸個別官方媒體的報導，30日清晨，解放軍駐港部隊領導機關和陸海空三軍近300名官兵舉行了這次升國旗儀式，同時向包括香港市民在內的大陸全國人民拜年。

昨天清晨7時許，78名解放軍駐港部隊三軍儀仗隊員組成護旗方隊，他們首先走出中環營區，穿過添馬公園，然後進入中區軍用碼頭。

報導指出，1997年7月1日，解放軍駐港部隊首次在中環營區升起五星紅旗，而昨天清晨的升旗禮，是駐港部隊首次在中區軍用碼頭舉行升國旗儀式。

上述報導提及的軍用碼頭位於港島金鐘和中環之間，距離岸上的解放軍中環營區約有200公尺，中間被馬路及公園阻隔。

香港主權轉移以前，這裡原是英軍總部及海軍基地，兩者相連，其軍用碼頭以英軍艦隻「添馬艦」命名。

英國撤出香港後，把所有在港軍事設施移交給解放軍，但不包括金鐘海軍基地，原因是當時港府在這裡填海，以配合市區建設發展。

不過，港府根據中英之間的防務協議，同意在完成填海工程後，將會在解放軍總部外重建一個碼頭供其使用。

香港主權移交後，曾有泛民主派人士反對把碼頭交給解放軍使用，但未能成功。

前年9月29日，港府完成碼頭建造並交給解放軍駐港部隊使用。這是解放軍駐港部隊接收的最後一幅軍事用地。

去年初，解放軍軍艦已開始使用這個軍用碼頭，有軍艦在這裡停靠，特別引人注目。

解放軍駐港儀仗隊從中環營區操向軍用碼頭，約有200公尺路程，如果是上班時間，經過這裡的港人都可以近距離看到解放軍，這是過去從未有過的事，因為解放軍駐港部隊一直採防封閉式管理，港人只能從大門內窺才能見到軍人。

此外，中區碼頭在市區內，市民也可以近距離看到相關儀式。（編輯：張淑伶）1110131