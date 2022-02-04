擁抱佛系拒絕996 這些中國青年進入寺院工作

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（中央社台北4日電）中國近年職場壓力更趨嚴重，一度出現共享「公司作息表」，被視為打工一族對加班文化的反擊。陸媒近期則報導，有另一些中國青年選擇「佛系」生活，進入寺院工作，擺脫996的加班人生。

每日人物微信公眾號近期採訪了3位進入寺院工作的中國青年。而3人對寺院生活的看法，則不同於消極的刻板印象，反而顯得「積極正面」。

996模式是指每天上午9時工作至晚間9時，每週工作6天。對曾在北京一家報社擔任編輯的楊林鑫而言，這種生活如同家常便飯。

據報導，26歲的楊林鑫在報社工作4年，日夜顛倒，工資沒怎麼漲，體重卻飆升了15公斤。與女友分手後，他拒絕網路大廠邀約，決定去寺廟當圖書館管理員，告別996，過上誦經、吃齋的日子。

楊林鑫表示，剛到寺院工作時，還沒有學會「靜下來」這種節奏，老想著要幹更多的活兒。「但師兄們經常是今天做不完的工作明天再做」，這和報社「高強度、快節奏」的生活完全不一樣。

楊林鑫也提到，除了本身對佛教有興趣，過去的生活壓力，也推動他做出了到寺廟工作的決定。

他覺得目前可能是最好的時機了：26歲，仍然保持著年輕人的活力，還沒有成為丈夫或者父親，父母身體也健康，沒有什麼負擔。再不去完成這個願望，未來可能就很難有機會了。

與楊林鑫一樣，在上海從事廣告設計行業的羅一黑（化名），工作時腦子裡永遠同時裝著十幾件事。相比那種時刻，寺廟裡定點定時的生活簡直是天堂。

羅一黑表示，2020年8月到寺廟暫住6次，幫寺裡幹幹活，念念佛經。過去脾氣有些暴躁的他，覺得來到寺廟學到最重要的東西，就是規訓自己的言行。

另一位受訪的則是今年26歲的榮晰。他從小接受「精英教育」，落後是不被允許的。但前陣子打籃球受傷腦震盪，學習和申請研究所近乎停滯。

報導說，因為擔憂留級會令父母失望，榮晰出現焦慮、失眠的症狀，卻也從此時開始學習佛法，並到寺廟住了8天，期間上了兩天課。

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榮晰說，寺裡的師兄送了他許多佛經、收音機、杯子、茶葉等。見慣了壓榨員工的老闆和機構，他反而被寺廟布施的愛打動了。

榮晰也提到，在寺廟裡還感受到一種不需要競爭的放鬆，吃飯不需比誰吃得快，早課晚課也沒有人會在意誰念得更好，這和他過去做的所有事情都在「爭」下完成是不一樣的體驗，才意識到被「爭」束縛的人，有多可笑。（編輯：繆宗翰/楊昇儒/沈朋達）1110204