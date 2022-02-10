美對台軍售中共跳腳 陸委會籲北京節制

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（中央社記者翟思嘉台北10日電）美國宣布對台軍售，中國大陸宣稱將採取有力措施、嚴正交涉，陸委會今天對此表示，政府對外採購必要的武器裝備，以捍衛國家主權與民主，北京應自我節制。

美方宣布將對台出售愛國者飛彈系統工程勤務計畫，中國大陸外交部、國防部、國台辦近日先後表達反對。

大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天在線上例行記者會上表示，中華民國是主權國家，有權利與包括美國在內的國際社會進行各領域的合作，不接受中國大陸國台辦、外交部及軍方發表的錯誤恫嚇言論。

邱垂正說，中共始終不放棄以武力處理兩岸問題，近年來更強勢對外軍事擴張，並頻繁對台武力恫嚇，不僅破壞兩岸關係的現狀，更影響印太區域的和平穩定。

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他表示，政府展現自我防衛的堅定決心，對外採購必要的武器裝備，以捍衛國家主權與民主，是維護和平、負責任的表現，也要呼籲北京當局自我節制，停止對台挑釁與脅迫的行為。

針對美國對台軍售，中國外交部8日表示反對，稱中方「必將採取正當有力措施」；中國國防部9日表示，解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整；國台辦8日也稱「台獨」必然滅亡，美方應停止在涉台問題上「玩火」。（編輯：李雅雯）1110210