中國最高檢：依涉嫌受賄罪逮捕周江勇

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（中央社台北11日電）中國最高人民檢察院官網今天公布，前浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌受賄案調查終結，依法以涉嫌受賄罪作出逮捕決定。

據公布，周江勇涉嫌受賄一案由中國國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪對周江勇作出逮捕決定。該案正進一步辦理中。

周江勇生於1967年，浙江寧波人，曾任寧波市委常委、舟山市市長、舟山市委書記、浙江舟山群島新區管委會主任、溫州市委書記等職。

2017年6月，周江勇出任浙江省委常委，晉升副部級官員，繼續兼任溫州市委書記；2018年5月改任杭州市委書記，2021年8月落馬。

中國反腐專題片「零容忍」第5集「永遠在路上」今年 初首次披露周江勇案的案情，指他利用公權力為從商的弟弟周健勇經商提供幫助，兄弟倆攫取的第一桶金就是建立在權錢交易的基礎上。

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另據中國經濟週刊，周江勇的妻子是寧波當地農商銀行的黨委副書記、監事長，「在那裡就是掛個職，平時很少來，每年獲利幾千萬元（人民幣）」，針對他妻子的舉報信「像雪花片一樣」。

周江勇於去年8月被查，他主政的杭州是中國網路巨頭阿里巴巴總部所在地。外傳他的家族與阿里巴巴相關企業關係密切，引發關注。他落馬後，杭州市紀委宣布展開清理政商關係。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110211