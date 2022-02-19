中國推動服務業紓困 分析：振興消費促進經濟

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（中央社台北19日電）中國昨天發布多項服務業困難行業的紓困措施，分析指出，服務業提供大量就業機會，政策支持服務業發展將有利於人民穩定就業、增加收入，進而振興消費、促進經濟。

中國國務院新聞辦公室18日召開記者會，會上釋出「關於促進工業經濟平穩增長的若干政策」和「關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策」等措施。

根據國家發展和改革委員會官網發布，促進服務業領域困難行業恢復發展政策包括「六稅兩費」擴大適用對象，將省級人民政府在50%稅額幅度內減徵的適用主體，從增值稅小規模納稅人擴展至小型微利企業和個體工商戶。

這波紓困政策還提到，「引導外賣平台下調餐飲業商戶服務費標準，以降低相關餐飲企業經營成本」。昨天政策發布後，中國外賣平台龍頭美團股價跳水，在香港股市盤中一度狂瀉17.6%，收盤仍重挫14.9%；當日市值蒸發逾2000億港元（約新台幣7146億元）。

路透報導分析，中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力，官方推出服務業紓困政策，對於擴大內需、提振投資、促進經濟將起重要作用，金融機構、大平台企業等也應加強社會責任，幫助中小微企業渡過難關。

報導引述中國銀行研究院研究員范若瀅說，給予服務業更大力度的優惠政策支持，有利於擴大有效投資、增強經濟活力。服務業是吸納就業的主力，紓困政策支持服務業恢復與發展，有利於穩定就業、提高人民生活水平，對中國經濟穩定增長具有重要意義。

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華興證券（香港）首席經濟學家龐溟表示，除政府推動減負鬆綁政策落地外，其他金融機構、相關企業、經營平台從「共同富裕」的角度和社會責任的格局出發，應當透過提供普惠金融、減少企業融資成本、降低要素成本和制度性交易成本等，幫助中小微企業度過難關。

路透報導提到，中國官方放寬今年農曆春節期間跨地區人口流動的限制，人員流動明顯好轉，但在旅遊收入、出遊人次和電影上座率、觀影人次上，皆顯示這段期間國內消費低迷，COVID-19疫情衝擊經濟，民間消費疲弱。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110219