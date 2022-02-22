最新中央一號文件：強調糧食安全避免大規模返貧

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（中央社記者張淑伶上海22日電）中國2022年「中央一號文件」今天發布，主題是全面推進鄉村振興重點工作。文件指出，要牢牢守住「保障國家糧食安全」和「不發生規模性返貧」兩條底線。

新華社報導，「中共中央、國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見」今天發布，是21世紀以來第19個指導「三農」（農業、農村、農民）工作的中央一號文件。

這份「意見」共有8個部分：全力抓好糧食生產和重要農產品供給、強化現代農業基礎支撐、堅決守住不發生規模性返貧底線、聚焦產業促進鄉村發展、扎實穩妥推進鄉村建設、突出實效改進鄉村治理、加大政策保障和體制機制創新力度、堅持和加強黨對「三農」工作的全面領導。

在「全力抓好糧食生產和重要農產品供給」方面，堅持中國人的飯碗「主要裝中國糧」，全面落實糧食安全黨政同責，嚴格糧食安全責任制考核，確保糧食播種面積穩定、產量保持在1.3兆斤（6500億公斤）以上。

此外，要大力實施大豆和油料產能提升工程。在黃淮海、西北、西南地區推廣玉米大豆帶狀複合種植，在東北地區開展糧豆輪作，在部分地區推進水改旱、稻改豆試點，開展鹽鹼地種植大豆示範等。

農地方面，要落實「長牙齒」的耕地保護硬措施，嚴守18億畝耕地紅線。由中央和地方簽訂耕地保護目標責任書，作為剛性指標實行嚴格考核、一票否決、終身追責。

在「堅決守住不發生規模性返貧底線」方面，要精準確定監測對象，將有返貧致貧風險和突發嚴重困難的農戶納入監測範圍；加大對鄉村振興重點幫扶縣和易地搬遷集中安置區支持力度。

中共宣稱在2020年底完成全面脫貧，並在2021年的中央一號文件中表示，要針對擺脫貧困的縣設立為期5年的「銜接過渡期」，繼續幫扶政策。

在「聚焦產業促進鄉村發展」方面，提到要加強縣域商業體系建設，包括：實施「快遞進村」工程，鼓勵發展「多站合一」的鄉鎮客貨郵綜合服務站、「一點多能」的村級寄遞物流綜合服務點，推進縣鄉村物流共同配送。支持大型流通企業以縣城和中心鎮為重點布局供應鏈，加快實施「互聯網+」農產品出村進城工程等。

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在「突出實效改進鄉村治理」方面，要創建一批「楓橋式公安派出所」、「楓橋式人民法庭」。常態化開展掃黑除惡鬥爭，持續打擊「村霸」。防範黑惡勢力、家族宗族勢力等對農村基層政權的侵蝕和影響。依法嚴厲打擊「侵害農村婦女兒童人身權利的違法犯罪行為」。

中共總書記習近平2020年考察陝西時曾表示，要堅持和完善新時代「楓橋經驗」，深化掃黑除惡專項鬥爭。「楓橋經驗」指的是1960年代初浙江省寧波專區諸暨縣楓橋區（今為浙江省諸暨市楓橋鎮）創造的「發動群眾、對階級敵人加強專政」經驗。（編輯：邱國強）1110222