煤價大漲 2021年中國產煤大省財政收入增加

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（中央社台北28日電）近日中國各省市發布2021年財政預算執行情況，在缺煤而供不應求的情形下，煤價水漲船高，連帶產煤大省的財政收入也大幅成長，其中山西省公共預算收入年增23.4%，遠遠超過計畫的5%。

去年下半年，中國面臨缺煤壓力，因此多地執行限電政策，造成產業衝擊，許多企業叫苦連天，連帶影響經濟。然而，煤炭價格大幅上漲也使部分產煤大省得益，財政收入超乎預期。

據界面新聞報導，2021年，煤炭供不應求，產煤大省馬力全開產煤保供，帶動省內經濟快速成長，同時，財政收入也水漲船高。在這樣的背景之下，山西、陝西與內蒙古等省、區的收入顯著增加，其中，山西省的公共預算收入年增幅達23.4%，遠遠超過2021年初設定的5%。此外，陝西省年增22.9%，內蒙古則成長14.6%。

報導引述山西省財政廳表示，2021年，山西全省規模以上原煤產量11.9億噸，年增10.5%。在煤炭、鋼材等主要產品漲價的推動下，山西省的工業企業利潤創歷史新高，財政收入也隨之大漲。

除了公共預算之外，報導進一步統計，2021年山西省稅收收入年增28.8%、陝西省稅收收入年增27.7%；內蒙古自治區稅收收入年增14.6%。

報導指出，整體而言，2021年中國各省的公共預算收入成長速度普遍高於預估數字，上海財經大學公共經濟與管理學院教授吳一平分析，由於2020年疫情比較嚴重，地方政府在做2021年預算時較為保守，低估了疫情後2021年經濟反彈的強度，在一定程度上影響了對未來的判斷。「減稅降費後的活力增強，疫情後國內工廠恢復後出口增加等，這些都可能帶來實際增速超過預期。」

報導分析，在2021年收入普遍優於計畫的情況下，多數省份提高了今年財政收入成長預期。

截至2月21日，有27個省、區與直轄市公布了2022年財政預算計畫。和2021年預算相比，有15個省份提高2022年財政收入成長目標、有9個省份持平，僅有3個省份降低了目標。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110228