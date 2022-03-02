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中國恆大爆財務危機
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中國恆大爆財務危機2/192

中國房地產寒冬 2月百大房企銷售額年減47%

2022/3/2 14:17
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（中央社台北2日電）強力監管重創後，中國逐步放寬房地產業政策限制，盼能穩定經濟火車頭。然而根據報告顯示，中國房地產寒冬仍持續，百大房企2月的銷售額人民幣4015.8億元（約新台幣1.78兆）年減47.2%。

據第一財經、澎湃新聞報導，今年2月間，中國各地方政府陸續在房地產政策上釋出正面積極的訊息，加上中央的建議與支持之下，從今年初起，中國的銀行業陸續放寬相關融資限制。然而此舉仍無法重振受到重挫的中國房地產市場。

報導指出，受到整體經濟環境趨緩、春節返鄉置產遇冷等因素影響，中國百大房企在2月交出了一份慘澹的銷售成績單。報導進一步引述中國房地產市場研究機構克而瑞地產研究中心的統計資料，今年2月份，中國百大房地產企業的銷售業績，不到較今年1月更差，與去年同期相比更是「腰斬」。

數據顯示，今年2月，中國百大房地產企業實現的銷售金額為人民幣4015.8億元，年減47.2%。較1月的減幅，擴大超過10個百分點，較2021年月均水準則減少了56.5%。

分析認為，目前的政策雖然較過去寬鬆，但是力道遠不足以扭轉市場的頹勢，中國房地產市場在3月面臨的壓力依然很大。

另據中國房地產分析機構中指研究院的最新資料顯示，今年前兩個月銷售額超過百億的房企為30家，較去年同期減少24家；超過50億的房企為26家，較去年同期減少16家。前100房企的銷售額門檻為20.9億元，同樣也腰斬。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1110302

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