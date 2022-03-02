防疫嚴苛負面效應 香港金融人才紛紛避走

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（中央社台北2日電）香港政府近期實施歷來最嚴苛的防疫措施。據外媒報導，香港的金融人才紛紛避走，有外藉人士最近決定辭職回國，也有金融專業人士詢問僱主是否可遷往其他地方工作，令金融業增添不少壓力。

香港COVID-19疫情失控，港府又要跟隨中國「動態清零」，推行歷來最嚴厲的防疫措施，包括全民強制檢測、延長暫停英美等多國航班來港、全港學校包括國際學校提早放暑假，染疫市民要接受隔離等，令市民飽受煎熬。

華爾街日報1日報導，香港最新的防疫措施令很多銀行業人士及投資者感到不安，很多人已經因為嚴苛的出入境限制，難以兼顧事業和家庭。

一些外籍從業員最近已經決定辭職回國，一些人士已經詢問僱主是否可以遷往其他地方工作，還有一些人正考慮先讓家人及孩子離港搬到其他地方，避免要強制隔離檢疫，讓孩子可以在更穩定的環境下讀書。

報導訪問了兩名美資投資銀行高層，兩人均表示已安排其配偶及孩子未來數月離港，分別前往新加坡及美國。 其中一人表示，如果香港嚴苛的防疫措施沒有改善，他可能也會離港，他很多同事已經遷往其他地方工作。另一人表示仍然會留港，因為其僱主沒有計劃離港。

報導訪問專為銀行及基金公司提供人力資源服務的公司負責人，他表示，最近接獲很多銀行業人士查詢，表示想在新加坡、美國、法國或日本等國尋找空缺。

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報導指出，在中國融資活動長期激增下，香港金融業本來就面臨人才吃緊問題。當前全球銀行業整體蓬勃，華爾街金融業紛紛刷新利潤紀錄，金融業獎金也水漲船高下，再加上疫情及防疫措施令人才流失，香港金融業會增添更大壓力。

報導引述投資銀行業人士表示，香港嚴格的旅遊限制及隔離措施，正嚴重侵蝕香港作為國際金融中心；香港只會愈來愈被孤立，現階段不可能聘請高層人員來港。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110302