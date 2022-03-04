中國經濟壓力大 成長目標如何定意見分歧

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（中央社記者張淑伶上海4日電）中國「兩會」即將登場，在高層定調今年經濟工作「穩字當頭」的情況下，追求高成長已非重點，加上疫情等不確定性因素增多，今年政府工作報告將如何設定GDP成長目標受到關注。

中國第13屆全國人民代表大會第5次會議明天將開幕，總理李克強將發布政府工作報告，其中將提到宏觀經濟的目標。按照往例以及當前政策走向，報告中會宣布增加財政支出、進一步減輕稅負以刺激投資和消費等。

2020年因COVID-19疫情爆發的衝擊，當年度沒有設置GDP（國內生產毛額）成長目標；到了2021年初，又恢復設定6%以上的目標（實際則達成8.1%，但第4季僅4.0%）。今年是否仍會設定具體數據目標，或是否設定為市場主流看法的5.5%，專家學者有不同看法。

野村證券中國首席經濟學家陸挺1月份在上海金融與法律研究院主辦的「鴻儒論道」演講中即指出，當前經濟成長放緩壓力較大，各界對今年中國經濟形勢判斷的分歧是歷年來最大的一次。他認為，5.5%的成長目標其實過高，政府更宜設置「5%左右」這個更有彈性的目標。

他認為，中國當前經濟成長面臨3大壓力，主要來自房地產業、外需和疫情。中國高度依賴外需，若出口減速將會面臨衝擊；而中國「動態清零」的疫情防控政策，在其他國家逐漸互相開放的情況下，也會對經濟成長不利。

復旦大學經濟學院院長張軍2月在該校「名家論壇」演講則指出，2013年之後，中央政府主動調低經濟成長增速目標，並淡化對地方經濟成長績效的考核，地方政府開始面臨著環保、化解金融風險等多重目標約束。這種情況下，他主張政府今後無需為GDP增速再設定目標，但央行或發改委可以加強對經濟成長的季度和年度的預測，有利於預期的穩定和前瞻指引。

至於中國近期經濟成長下滑，張軍認為主要原因是一些政策執行過程中對短期經濟產生了負面影響，因此短期來看，可以透過政策調整來緩解。

中國在2021年除了加大對網路平台企業的整頓，還因為不同的行業監管政策，分別在補教業、娛樂業、網路直播帶貨、房地產等領域造成衝擊。這些都造成了部分領域的失業人口增加、債務風險增加以及投資意願降低。

去年底，中共中央經濟工作會議已經提出中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，而中國今年的大學大專畢業生將首次突破千萬關卡來到1076萬，就業壓力大增。

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路透社引述一名不具名的政府顧問表示，今年的全國人大會議將聚焦應對經濟壓力、穩增長、保就業等問題。報導並分析指出，在經濟降溫的壓力下，可能損害中短期增長的改革措施將會被暫緩實施，其中包括備受矚目的房產稅。

中共今年秋天將召開第20次全國代表大會。報導引述中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才說，在中共20大之前，「穩定壓倒一切，我們需要創造一個穩定發展的環境。」（編輯：曹宇帆）1110304