陳全國離任新疆後無新職 分析：治疆有功將重用

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（中央社台北8日電）中共政治局委員、前新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國5日現身中國全國「兩會」，仕途再度受矚。港媒分析，陳全國卸任2個多月至今沒有新職，雖不尋常，但因「治疆有功」，預料另有重用。

陳全國於2016年8月29日就任新疆書記，2021年12月25日卸任。由於任內新疆針對維吾爾等少數民族廣設「再教育營」，被指控侵害人權，使他成為全球爭議人物，更被列入制裁名單，也使他在卸任後的未來動向受到注意。

中國第13屆全國人民代表大會第5次會議5日開幕，陳全國先是以中共中央政治局委員身分坐在台上。綜合香港01及中國媒體報導，陳全國同一天以全國人大代表身分，出席新疆代表團會議。但他除了政治局委員頭銜外，在中國官媒上並沒有其他職銜。

陳全國卸任後，一度傳出可能接任中共中央農村工作領導小組副組長，但到目前為止都未被證實。特別是，在陳全國卸任當天及翌日，中共就召開為期2天的中央農村工作會議，陳全國並未現身。

香港01解讀，這意味著，對於陳全國未來的新職務，中共中央有很大機率尚未作出安排。不過，與前兩任新疆書記王樂泉、張春賢卸任後獲得新職的間隔時間相較，陳全國卸任至今已2個多月沒有新職，明顯較長，預料「另有玄機」。

2016年8月29日，陳全國取代張春賢接任新疆書記後，張春賢在同年10月中旬就以「中央黨的建設工作領導小組副組長」、「中央新疆工作協調小組副組長」的新職，在陝西現身，相隔僅約1個半月。

不過，張春賢在2017年10月中共19大後便卸任政治局委員；2018年3月接任中國全國人大常委會排名第3的副委員長。

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至於張春賢的前任王樂泉，是在2010年4月24日卸任長達逾15年的新疆書記，而卸任當天就被調任中共中央政法委副書記。至2012年11月中共18大後，王樂泉也卸任政治局委員及政法委副書記。

報導稱，目前距離中共20大召開超過半年，在中共中央看來，陳全國治理新疆「非但無罪而且有功」，未來應不會以「冷藏」方式任用。即使臨時安排，也不會如外傳般，接任位階較低的中央農村工作領導小組副組長職務。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110308