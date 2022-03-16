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深圳、東莞疫情燒 國台辦：台商有義務配合防疫

2022/3/16 14:06
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（中央社台北16日電）因應COVID-19疫情升溫，中國深圳、東莞相繼宣布採封閉管理措施，影響在地台商廠區生產作業。中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮表示，台商有義務和責任配合防疫工作。

國台辦今天上午舉行記者會，朱鳳蓮在記者問答中作出以上表示。

深圳、東莞相繼宣布從3月14日起全城採封閉管理措施，市區公車、地鐵等大眾運輸工具暫時停運；全市小區、村（社區）、工廠企業、產業園區實行封閉式管理，商業公司行號原則上居家辦公。

台企富士康日前已宣布，暫停深圳廠區營運，實際復工時間待當地政府通知。

朱鳳蓮指出，近期多地多點發生本土疫情，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控難度加大，根據疫情防控需要，深圳決定在3月14日至20日期間進行3輪全員核酸檢測，盡快切斷傳播鏈條。

朱鳳蓮強調，每一個人、每一個企業，包括台商、台企都有義務、有責任配合當地政府疫情防控工作採取相關防疫措施，地方也會統籌疫情防控和經濟發展，為台商、台企做好服務工作。

關於記者提問因為疫情停工的台商、台企是否有補貼政策，朱鳳蓮並未正面回應。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110316

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