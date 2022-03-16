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陸委會：北京刻意操作今日烏克蘭明日台灣

2022/3/16 21:28
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（中央社記者沈朋達台北16日電）陸委會今晚表示，中國大陸上午透過多家官媒，在今天的國台辦記者會提問俄烏戰事及對台看法，是在刻意操作「今日烏克蘭、明日台灣」等挑釁論調，企圖擾亂台灣社會民心。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮16日在例行記者會中，數度回應媒體有關烏克蘭戰爭的問題。在回答兩岸情勢時，她再指願爭取和平統一前景，但若「台獨分裂勢力」繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施」。

大陸委員會16日晚間透過書面方式表示，中共藉俄烏局勢對台進行恫嚇及認知作戰，在當天國台辦記者會得到充分印證。

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陸委會稱，中方至少透過其5家以上官媒提問俄烏戰事與對台看法，刻意操作「今日烏克蘭、明日台灣，武統及斷然措施」等挑釁論調、企圖擾亂台灣社會民心，陸委會表達強烈不滿。

陸委會表示，北京當局毫不譴責俄方入侵烏克蘭造成的人道危機，還加碼威脅台灣，國際社會必須認清其圖謀不軌的惡意本質。面對中共持續軍事威脅及散布錯誤定位台灣的言行，政府堅定捍衛國家主權安全與民主自由的信念絕不改變。（編輯：邱國強）1110316

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