林鄭月娥覆外國商會信件曝光 拒立即對海外通關

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（中央社台北19日電）香港疫情嚴峻，特首林鄭月娥回覆國際商務委員會的信件中表示，在擬定擺脫第5波疫情的規劃，其中與海外正常往來無需隔離的海外通關，需要時間才能落實，意味不會立即對海外通關。

香港正實施歷來最嚴峻的防疫政策來遏止第5波疫情。外國商會多次批評香港的入境隔離措施過嚴，影響營商，甚至不少在港的外藉人員已遷出香港。

香港01今天報導，林鄭月娥18日致函回覆國際商務委員會（International Business Committee，簡稱IBC），逐一回應委員對抗疫措施的關注，包括全民強制檢測的細節。

林鄭月娥表示，政府要進行如此大型行動，需要十分小心及精心規劃，政府知道需要對外提供足夠資訊及行動細節，令社會早有準備。她日前已表示將會公佈更多資訊。

她在信件末才以5行文字，回應有關外國商會關注香港與海外及中國通關的問題。

她表示，明白外國商會首要關注恢復對海外及中國通關，而不需要隔離的問題，在政府擬定走出第5波疫情的路線圖中，這需要時間才能落實；在此之前政府會先審視暫停往來香港的航班，讓滯留在海外的香港人可以返港。這意味香港不會立即對海外通關。

目前香港禁止多國的民航航班來港，包括美國、英國及澳洲等，直至4月20日。

林鄭月娥昨天表示，強烈感受到市民對防疫措施的容忍度開始減退，20日或21日將會全面交代防疫措施方向。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110319