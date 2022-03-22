香港抗疫續強調動態清零 但已見鬆動

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（中央社記者張謙香港22日電）香港行政長官林鄭月娥昨天公布抗疫新方向，仍堅持動態清零，但也有所鬆動；有評論認為，雖然當局不想「躺平」，但最新方向已有別於中國大陸的「堅壁清野」政策。

林鄭月娥21日公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情抗疫中期檢討，強調疫情仍嚴峻，抗疫工作必須堅持不懈，大部分嚴格的社交距離限制措施會持續實施至4月20日。

她同時公布了本地防疫政策的放寬路線圖，預定自4月21日起分3階段實施，第1階段讓健身中心、美容院等場所重開；第2階段讓餐飲店晚上經營內用等；第3階段開放餐飲店等場所的經營時間。

與此同時，她說，當局決定於4月1日起取消對9個國家的禁飛令，容許完成接種疫苗的海外港人搭機回來。

自4月19日起，本地小學和幼兒園也恢復上課。

COVID-19疫情爆發兩年多來，港府因應海外疫情，把海外國家或地區予以分類，最高危區航班完全禁止來港。

第5波疫情在1月初爆發後，港府完全禁止9個國家的航班來港，包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，直至4月20日。

林鄭月娥21日公布暫緩推行全民強制檢測病毒計畫，並指香港和中國大陸專家都認為，香港沒有條件進行這項計畫。

香港各大媒體22日大篇幅報導林鄭月娥的抗疫路線圖，有人指政府開始「與病毒共存」，有人則指是「躺平」；也有人認為政府因應疫情變化，以及考慮到經濟民生因素，不得已在抗疫策略上放寬。

其實，港府在放寬抗疫限制上早有跡可循。林鄭月娥17日在記者會上說，強烈感受到市民對防疫措施的容忍度開始減退，並指部分金融機構對香港處於類似孤立狀態正失去耐性。

在香港抗疫超過兩年後，不少港人已對抗疫失去耐性，尤其第5波疫情爆發後，港人在抗疫上顯露疲態。

有分析認為，一些人的抗疫情緒下降，開始浮現「躺平」的想法，主因是第5波疫情令大量市民染疫，加上已有超過9成人接種了首劑疫苗，持續實施嚴格的社交距離限制沒必要。

官方公布，第5波疫情已導致超過100萬人確診，但香港大學醫學院早前推斷，感染人數可能超過358萬人。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇20日在電台節目上表示，按照醫院管理局及公務員感染人數推算，本地至少有1/5人口染疫，人數約在150萬至400萬之間。

COVID-19爆發初期，港人談疫色變，人人自我保持距離，但隨著感染人數大增，加上疫苗接種率相對處於高位，不少人的抗疫心態明顯發生變化。

媒體報導，最近兩天，街上多了些人，一些餐飲店受訪時都說，生意有所上升，相信這與市民的抗疫心態改變有關。

除了市民抗疫心態轉變外，港府也關注抗疫政策對經濟的影響。

早前有報導指出，歐盟駐港辦事處曾致函林鄭月娥，指過去1年多來，本地實施的防疫措施已導致逾1成居港的歐盟公民離開，也有歐洲公司將亞洲總部遷離香港，希望港府重新考慮禁止航班來港等決定。

最近兩天，本地商界也對政府遲遲不放寬出入境限制表達憂慮。

香港總商會總裁梁兆基21日在電台節目上要求當局考慮放寬出入境安排。他說，香港作為國際城市，不開放國際商務旅客會對香港構成很大影響，並指香港已落後新加坡很多。

官方香港電台21日報導，恒隆集團、恒隆地產董事長陳啟宗在公司年報記者會上提到，在港設有地區總部的跨國企業相繼遷移；但多國逐步重開邊境，香港對新一波疫情處理失當，要讓這些企業留港只會更難。香港與中國大陸或世界各地無法通關，帶來的長期經濟後果非同小可。

COVID-19第5波疫情來得兇猛，港府面對抗疫有龐大壓力，迄今口頭上仍不放棄動態清零，但客觀上卻要平衡經濟民生所需，加上市民抗疫疲乏，港府只能採取相應政策，見步行步。（編輯：李雅雯）1110322