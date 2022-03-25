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香港特首選舉5/8舉行 林鄭月娥未表態是否競選連任

2022/3/25 17:11（3/25 17:32 更新）
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香港政府3月25日宣布，香港行政長官（特首）選舉如期於5月8日舉行。圖為香港特首林鄭月娥。（中央社檔案照片）
香港政府3月25日宣布，香港行政長官（特首）選舉如期於5月8日舉行。圖為香港特首林鄭月娥。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張謙香港25日電）香港政府今天宣布，香港行政長官（特首）選舉如期於5月8日舉行，並自4月3日起接受提名，至同月16日。迄今，特首選舉態勢未明，現任特首林鄭月娥仍未表態是否競選連任。

第6屆香港特首選舉原定於3月27日舉行，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，林鄭月娥上月宣布選舉延後至5月8日。

相關選舉主任今天公布提名詳情，指任何香港永久性居民中的中國公民、沒有外國居留權、年滿40歲，並在香港通常居住連續不少於20年，均可獲提名為候選人。

選舉主任表示，每名候選人必須獲得不少於188名選舉委員會委員提名，其中須包括選委會的5個界別中、每個界別不少於15名選舉委員。

本屆香港政府的任期至6月30日。

迄今為止，林鄭月娥尚未表態是否參選連任，親政府的建制派中則有兩人宣布參選，但並未受到重視。

昨天有網傳訊息，指財政司司長陳茂波及政務司司長李家超決定請辭，以便參選特首，但林鄭月娥今天早上說，迄今沒有收到任何司局長的辭職信。（編輯：楊昇儒）1110325

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