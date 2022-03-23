香港普篩暫緩 中國網友不滿要求封關撤回醫護

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香港21日宣布暫緩全民檢測惹怒中國網民，許多人在網路上表示，應該立即封關不讓港人到中國大陸。圖為香港市民接受採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社台北23日電）香港21日宣布暫緩全民檢測再惹怒中國網民，中國社群平台微博上不少網民表示，香港既然選擇「躺平」，應立即封關不讓港人到中國大陸，以免再被香港拖累，及撤回到港協助抗疫的醫護人員。

香港第5波疫情再次引發中港矛盾，中國網民不滿香港向中國輸出COVID-19病例，引致深圳等地爆發疫情；並批評到港協助抗疫的醫護人員，只負責為病人換尿布等工作，有香港網民反擊指「這麼委屈就不要來」。

香港政府21日宣布暫緩全民強制檢測及逐步放寬社交距離措施後，中國網民在微博上罵聲四起，有網民直接說「封關，封關，封關」、「封關吧，封關了他們愛怎麼怎麼，反正一國兩制」；不少網民要求立即撤回到港支援的醫護人員，「他們自己都躺平！內地為啥要幫助！撤回來吧！」、「讓內地醫護快撤回來吧，不要徒勞了」。

很多網民批評香港抗疫政策左搖右擺，甚至將矛頭直指香港行政長官林鄭月娥，「要醫療人員，物資，都給了，結果深圳，廣州，珠海成了大怨（冤）種」。

事實上林鄭月娥在是否推行全民強制檢測上多次轉口風，1月時她表示若要進行全民強檢影響很大，及香港的檢測能力非無限，但2月她公布於3月推行全民強檢。

中國大陸專家梁萬年到港協助抗疫後，提出全民強檢要把握時機後，林鄭月娥9日又改稱全民強檢非優先項目，21日宣布暫緩。

此前香港政府向北京中央請求援助，包括支援進行全民強檢。中國國家衛健委醫政醫管局副局長李大川曾表示，已經籌組約9000人的採樣隊隨時到港支援，港府也可將樣本送到廣東省檢驗。

有分析指出，香港不少建制派一直希望進行全民強檢，令香港達到清零，恢復與中國大陸通關。但多名香港專家表示，政府錯過了進行全民強檢的最好時機。

香港行政會議成員陳智思22日接受電台訪問時表示，林鄭月娥早已表示不會做全民強檢，但後來社會「有太多聲音」，他承認有政治壓力而要做。

陳智思又表示，新增案例仍然高企，暫時沒可能與中國大陸討論通關，但他沒聽過不做全民強檢便與中國大陸通關無望的說法，認為中國大陸始終一日要開放，不可能永遠封閉。（編輯：陳沛冰）1110323