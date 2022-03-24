香港特首：要求北京多派中醫團隊支援抗疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港24日電）香港行政長官林鄭月娥今天說，她已再次就抗疫事宜求助北京，要求北京方面派遣中醫專家來港支援，中醫藥適合香港長者抗疫。

林鄭月娥在記者會上表示，廣東省中醫院副院長張忠德正帶領一些中國大陸中醫專家在香港支援抗疫，相信再有中醫專家來港支援，對防控疫情有極大幫助。

她說，昨天再與中國大陸專家開會，對方肯定本地近期的抗疫措施，為減低死亡率、減少重症及優先照顧老人的策略打下基礎。現在平均每天仍有約200人染疫死亡，老人住院率高且接種疫苗率不足，因此不能鬆懈。

香港年初爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情，至今累計逾百萬人染疫、6356人死亡，面對如此嚴峻局面，港府由於醫療人手及資源不足，於是求助於北京。北京從各方面援港抗疫，包括派出醫護人員、病毒檢測員等來港，其中包括中醫專家。

醫院管理局行政總裁高拔陞今天說，已來港的中國大陸中醫專家每天在國際機場附近的亞洲博覽館臨時隔離及治療中心工作。亞博館內有不少長者，據初步了解，中醫藥為長期病患的病症控制帶來很大幫助。（編輯：李雅雯）1110324