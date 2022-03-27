港親中作家父染疫亡轟特首 被批是中共奴才累港

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(中央社台北27日電)香港親中作家屈穎妍日前發文指父親染COVID-19後死亡，狠批香港特首林鄭月娥沒為染疫死者穿黑衣戴黑圍巾。有港作家反批是屈穎妍這種只懂「表態」的奴才，連累香港落得今天慘烈的情況。

屈穎妍是香港親中專欄作家，被視為全國政協副主席、前香港特首梁振英的支持者，近年不時批評林鄭月娥，於2019年香港「反送中」運動期間，狠評支持暫停中國大陸民眾來港的醫護人員是「黑護」。

屈穎妍26日在香港親北京媒體大公報及其臉書（Facebook）發文，表示自己父親染疫死亡。

文章開頭先提到中國東方航空空難後，中國外交部發言人汪文斌打黑領帶出席記者會，並批評香港第五波疫情累計近7000人染疫死亡，但林鄭月娥還笑著表示抗疫取得階段性成果。

之後，她才描述在父親病逝的醫院見到的情景，如病房內滿是染疫死者的遺體，急診室走廊站滿哭泣的家人，有下體流血的女子求診卻被要求到其他醫院就診等。

最後她說「死了這麼多人，有官員為他們穿過一天黑衣、牢牢繫過一條黑圍巾嗎？…如果你們真的對老百姓丟命沒感覺，我們無話可說，但作為死者家屬，我只想說一句：請別再笑」。

有網友留言回應「今天香港的慘況，你們這些親中國人士不用負責任嗎？」有網友問，她這次要不要再譴責港醫護。也有網友指，她利用父親病歿攻擊梁振英的政敵林鄭月娥，是更無恥的行為。

香港特首選舉將至，有傳言梁振英有意再次競逐特首。

香港知名專欄作家馮睎乾在臉書發文，指原來在屈穎妍心目中，「只要求高官懂得表態、懂得演戲」，收起笑容，象徵式穿黑衣繫黑圍巾，她便滿意；但卻沒有要求政府從根本檢討及解決問題，「正因為社會有太多像屈穎妍這種只講『表態』的奴才，香港才會落得今日如斯慘烈的境地」。

馮睎乾說，為了「表態」，香港政府一直只講政治正確的「清零」，而沒有及早為不能「清零」做兩手準備。第五波疫情爆發初期，政府在建制派的壓力下，浪費時間意圖模仿中國大陸封城進行全民檢測，而沒有重點規劃調配醫療資源。

他指，屈穎妍沒有深切反省是「表態」害死父親，反而譏諷林鄭月娥不懂穿黑衣「表態」。

六四學運領袖之一王丹在推特（Twitter）發文，對屈穎妍喪父表示遺憾，但指她是堅定的中共支持者，肆意攻擊香港民主派，「如果今天香港的民主運動沒有被鎮壓，林鄭月娥的無能施政會如此肆無忌憚嗎？」

王丹又指，屈穎妍的家人被專制政權害死，希望警醒其他中共支持者，「你們今天力挺專制，最後受害的，可能是你的家人」。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110327