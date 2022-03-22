中國官方再推穩市政策 大規模增值稅留抵退稅

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（中央社台北22日電）中國國務院總理李克強21日表示，確定實施大規模增值稅留抵退稅，確保資本市場平穩。分析指出，對於小微企業來說，這項政策將可調節現金流，解決資金困難，有助恢復生產、擴大投資。

李克強21日主持中國國務院常務會議，會上確定實施大規模增值稅留抵退稅政策，規模達約人民幣1.5兆元（約新台幣6.7兆元）。

據新華社21日報導，貫徹黨中央、國務院決策部署，按照「政府工作報告」安排，因應國內外形勢變化，穩定經濟運行政策要趕緊推出實施。今年增值稅留抵退稅規模約1.5兆元，這是堅持「兩個毫不動搖」下，對各類市場主體直接高效的紓困措施。

國務院常務會議同步指出要高度重視國際形勢變化對於中國資本市場的影響，堅持穩字當頭、穩中求進。5重點包括，「加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度」、「防止和糾正不利於市場預期的政策推出」、「為各類市場主體營造穩定、透明、可預期的發展環境」、「密切追蹤國內外經濟金融形勢」、「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。

北京國家會計學院財稅政策與應用研究所長李旭紅接受官媒人民日報訪問時指出，對於小微企業而言，這項政策可構成較大數額現金流入，改革力度空前，對於今年的逆週期及跨週期調節是重大利好，有助小微企業解決資金困難問題，可促恢復生產、增大投資，激發市場活力。

證券中國剖析，大規模增值稅留抵退稅政策是官方繼上週金融委會議後再次提及資本市場發展；不過俄烏局勢未見好轉，全球經濟警報響起，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）甚至提到與俄國停火談判失敗恐釀世界大戰；初判中國A股仍將維持持續震盪反彈格局。

國務院常務會議大規模增值稅留抵退稅政策內容包括，第1，對所有行業的小微企業、按一般計稅方式納稅的個體工商戶退稅近1兆元。存量留抵稅額6月底前一次性全額退還，微型企業4月份集中退還，小型企業5、6月份退還；增量留抵稅額4月1日起按月全額退還，階段性取消「連續6個月增量留抵稅額大於0、最後1個月增量留抵稅額大於50萬元」等退稅條件。

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第2，製造業、科學研究和技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、軟體和訊息技術服務業、生態保護和環境治理業、交通運輸倉儲和郵政業等6個行業企業的存量留抵稅額，7月1日起辦理全額退還，年底前完成；增量留抵稅額也要從4月1日起按月全額退還。

第3，中央財政在現行稅制負擔50%退稅資金基礎上，再通過安排1.2兆元轉移支付資金設立3個專項，支持基層落實退稅減稅降費和保就業保基本民生等。新增留抵退稅地方負擔部分，中央財政補助平均超過82%、並向中西部傾斜。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110322