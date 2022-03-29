特赦組織：張展是中國「批評零容忍」下受害者

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國際特赦組織台灣分會29日在立法院召開記者會，發布2021年度人權報告，並邀請立法委員范雲（左1）和邱顯智（右2）參與座談。中央社記者沈朋達攝 111年3月29日

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（中央社記者沈朋達台北29日電）國際特赦組織今天發布2021年度人權報告，指過去一年亞太人權惡化，在獄中的公民記者張展是北京「批評零容忍」政策的受害者。緬甸在政變後成為遭拘記者第二多的國家。

國際特赦組織今天在全球同步發表2021/22年度人權報告，該組織台灣分會上午也在立法院召開記者會。

國際特赦組織區域研究副秘書長吉爾（Emerlynne Gil）在會中報告提到中國和香港的人權狀況。她說，香港的言論自由空間正在縮小，在維園的「六四」紀念晚會連續2年被禁止舉辦；在香港國安法生效後，百餘家的公民社會組織也被迫解散或遷移，還有多家媒體遭關閉。

在中國方面，她指因報導武漢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而身陷囹圄的張展，正因絕食而面臨健康惡化。她形容張展是中國政府對批評意見採「零容忍」政策下的受害者。

現場有媒體提問，國際特赦組織如何看待中國當局處理東方航空空難時所採取的監控家屬做法？吉爾稱，中國不允許言論及示威自由，東航事件可能造成抗議，當局也會鎮壓。

在亞太區域方面，吉爾指，緬甸和阿富汗是區域中兩個陷入人權災難的國家。特赦組織認為，國際社群無法讓緬甸軍方和塔利班政權為過去的罪行負責，是造成目前狀況的主因。

其中緬甸的狀況最令人擔憂。吉爾說，緬甸軍方強力鎮壓任何反對的聲音，疫情之下，一些參與公民抗命行動的醫療人員也被軍政府襲擊、拘捕。此外，緬甸的言論、集會和結社自由正在消失，目前緬甸已經是全球關押記者數量第二多的國家，「曾經蓬勃發展的獨立媒體，一夕之間被消滅殆盡」。

她說，國際社會並未對發動軍事政變的緬甸軍方究責，而中俄兩國都提供緬甸軍方武器，並在聯合國安理會中動用否決權，使聯合國無法有所作為。

吉爾說，國際組織的癱瘓，和對世界強權的不究責，反而為俄羅斯違反國際法入侵烏克蘭鋪路。她呼籲聯合國改革，停止濫用否決權，不能任由安理會將政治利益放在人民安全權利之前。（編輯：李雅雯）1110329