央視復播NBA挨轟丟臉 首場直播快艇被指有深意

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（中央社台北30日電）時隔一年半，中國央視體育頻道上午低調復播NBA賽事，首場直播快艇對戰爵士。儘管許多中國網友為此痛批央視跪低、丟臉，但也有許多球迷指出，央視選擇快艇隊復播背後有深意。

2019年香港爆發「反送中」抗爭，時任NBA火箭隊總經理的摩瑞（Daryl Morey）在推特上聲援香港，引發中國抗議，央視為此宣布暫停轉播火箭隊賽事。

摩瑞之後並未道歉，NBA總裁席佛（Adam Silver）又表明力挺摩瑞的言論自由，央視體育頻道因此於2019年10月8日宣布暫停NBA賽事轉播。

央視體育頻道CCTV-5上午10時直播快艇對爵士的比賽。這是CCTV-5自2020年10月直播NBA總決賽後，相隔536天才復播。

綜合中國體育自媒體與網路社群訊息，央視今天復播NBA引發眾多網友怒批，因為央視當初停播NBA時聲稱，在事關中國主權的問題上，「不會有任何含糊和迴旋的空間」。如今NBA未道歉，網友痛批央視復播根本是跪低、丟臉。

據報導，央視體育頻道29日下午在轉播預告，一度宣布要直播今天上午快艇對爵士。後來可能是因為網路一面倒負評，過了幾小時，又把這場比賽預告拿掉。但今天依然復播。

自媒體博主與多名球迷指出，央視選擇快艇復播NBA背後有深意。因為快艇總教練泰隆．魯（Tyronn Lue），近日與轉任七六人隊總裁的摩瑞爆發口角。

據NBC體育頻道報導，泰隆．魯28日再度批評摩瑞，質疑摩瑞還適合發推文嗎？「他上次發推文時，讓NBA損失了10億美元。所以，我認為他不應該發太多推文」。

微信公眾號體育圈人今天發文也提到泰隆．魯這一席批摩瑞的話，還宣稱NBA重返央視直播並非偶然；回歸背後，藏著NBA的不懈努力。

文章稱，儘管此前遭央視停播，但NBA仍持續在中國開旗艦店，並持續在中國舉辦新春賀歲、青少年籃球訓練營、社區群眾籃球賽和迎新春鄉村籃球嘉年華等活動。

文章還提到，中國駐美大使秦剛一行人2月14日應籃網隊邀請，觀看籃網隊主場對陣國王隊的比賽。駐紐約總領事黃屏也一同觀賽。

2月27日，秦剛又在洛杉磯會見了NBA副總裁譚惠民、洛杉磯湖人隊總裁珍妮巴斯（Jeanie Buss），中國駐洛杉磯總領事張平也一同參加會見。

文章形容走在「重建」道路上的NBA不斷播種，「央視也適時地拋出了橄欖枝」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110330