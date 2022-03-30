NBA球星坎特計劃訪台辦籃球營 邀蔡總統共襄盛舉

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（中央社台北30日綜合外電報導）美國職籃NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）表示將於今年夏天訪台，並計劃舉辦大型籃球營，邀請總統蔡英文共襄盛舉，他還呼籲各界盡一切努力，別讓台灣變成下個烏克蘭。

土耳其裔的坎特因為自身成長經歷，長期關注自由人權議題，他曾在球鞋上秀出中華民國國旗力挺台灣，今年1月底接受「美國之音」專訪時，就稱蔡英文總統是他的英雄，並在個人社群媒體Instagram貼出中華民國國旗，強調台灣不是中國一部分。

美國之音中文網報導，坎特昨天接受美國之音受訪時又提到：「台灣總統蔡英文是我的偶像和英雄之一，所以我希望和她坐下來聊聊，看看我能為他們做些什麼。」

坎特說：「我對蔡總統的讚美怎麼都說不完，她成了我的英雄，我是她的大粉絲，我迫不及待想去台灣。」

他更指出：「事實上，我計劃今年夏天造訪台灣，會在那裡舉辦一個大型籃球營。」坎特還說訪台確切日期尚無定案，正積極與台灣方面溝通。

坎特提到，他知道籃球在台灣是一項熱門運動，民眾熱愛NBA，他想在台灣舉辦大型籃球營，並邀請蔡總統一同參與。坎特還說自己對台灣美食很好奇。

他表示：「我所有朋友都告訴我那個國家有多美麗，人們有多麼熱情，人們有多好客，食物有多棒。過去4、5個月我一直在研究和學習許多有關台灣歷史的內容。」

現在俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際關切，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）政府也面臨多國制裁。

坎特說他不希望台灣發生類似烏克蘭的情況，「台灣必須被保護，我們應該盡己所能」。

他更表示「台灣屬於台灣人民」，「沒有任何人可以將台灣從你們手上奪走」，呼籲台灣人要堅強下去、別失去希望。（編輯：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1110330