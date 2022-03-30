NBA湖人不敵獨行俠 跌出附加賽

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天靠著唐西奇繳出34分、12籃板、12助攻「大三元」成績，率隊以128比110擊敗洛杉磯湖人，湖人落居西區第11，跌出季後賽附加賽範圍之外。

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）因腳踝扭傷高掛免戰牌，而戴維斯（Anthony Davis）還未回歸，湖人今天客場出戰獨行俠一役，只要輸球，就得將西區第10讓給聖安東尼奧馬刺，附加賽卡位戰將岌岌可危。

獨行俠今天首節就轟下43分，半場結束更以82比56領先，確立領先優勢，湖人半場失分82分，也是湖人本季新高、隊史第2多。

獨行俠此役全隊7人得分雙位數，唐西奇（Luka Doncic）拿下34分、12籃板、12助攻，繳出本季個人第10次大三元，率隊以18分差贏球。

湖人目前與馬刺同為31勝44敗，儘管戰績相同，但馬刺分區戰績領先湖人，因此馬刺排名升至第10，躋身附加賽行列，湖人退居第11，剩餘7場例行賽得爭取更好成績，才能取得附加賽席次。

湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）賽後說重話，「我們上半場執行、表現不夠好，打得不夠強硬、也不夠聰明，欠缺專注力和鬥志，所有人表現都非常糟糕，包括教練團、球員和每個人，這樣輸球是不能夠被接受的」。

至於詹姆斯、戴維斯下一場對戰猶他爵士一役能否歸隊，伏格爾表示，將在4月1日重新評估狀況，以確定兩人當天能否出賽。（編輯：李亨山）1110330